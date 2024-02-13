Video Yaşam Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı: 1 işçi öldü, bir işçi yaralandı | Video
Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı: 1 işçi öldü, bir işçi yaralandı | Video

Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak boğaza kaydı: 1 işçi öldü, bir işçi yaralandı | Video

13.02.2024 | 13:35

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde İBB’e ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda iskele yapımı ve güçlendirme için kazık çakma işlemi esnasında toprak kaydı. O esnada sahilde olan 2 işçi kayarak denize düştü. İşçilerden biri boğularak hayatını kaybederken, diğeri ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda işçiler, iskele yapımı ve güçlendirme için sahilde kazık çakma çalışmasına başladı. Kazık çakıldığı esnada sahildeki toprakta kayma meydana gelince 2 işçi denize düştü. Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü, iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğeri 35 yaşlarında işçi Kerem İpek ise boğularak hayatını kaybetti.

İBB'NİN KAZIK ÇAKMA ÇALIŞMASINDA 1 İŞÇİ ÖLDÜ
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kerem İpek'in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kerem İpek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla morga kaldırıldı. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı.

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