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OTOMATİK OYNAT
03:17
İzmir'de deniz marulu tekrar ortaya çıktı | Video 27.04.2022 | 09:39
03:23
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Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu 27.04.2022 | 08:53
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TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı 27.04.2022 | 08:53
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TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Cep telefonu bataryası bir anda böyle patladı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Eser Yenenler apar topar ameliyata edildi! | Video 26.04.2022 | 19:03
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Pakistan’daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video 26.04.2022 | 18:07
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İBB kanalizasyon sularını Marmara'ya boşalttı! Deniz pislikle doldu 26.04.2022 | 16:44
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Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video 26.04.2022 | 15:37
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Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video 26.04.2022 | 15:36
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Bandırma'da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 26.04.2022 | 12:41
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Kars'ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 26.04.2022 | 12:41
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İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 26.04.2022 | 12:41
Aydın'ın Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.