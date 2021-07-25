Kuşadası'nda patlayan lağımın suları denize karıştı | Video

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, atık su hattından oluşan patlaktan boşalan lağım suları, yağmur suyu tahliye hattına karışarak plajdan denize döküldü. Nazilli Sitesi önünden denize giren vatandaşlar birden lağım sularının akması karşısında şaşkına dönerek denizden çıktı.

Karaova Mahallesi'ndeki atık su hattındaki menfezde oluşan patlaktan yoğun şekilde çıkan lağım suları, yağmur sularını denize ulaştırmak için döşenen drenaj hattına karıştı. Lağım suları Nazilli Sitesi önündeki plajdan denize boşalmaya başladı. Denizin kıyı bölümünü bir anda koyu renkteki lağım suları ve kötü koku kaplarken, sahildeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, denizde eğlenen yakınlarını uyararak kumsala çıkmalarını istedi. Deniz keyfi yapmaya gelen vatandaşlar, oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyalarını toparlayarak bölgeden uzaklaştı.