Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 12.59’da Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı.