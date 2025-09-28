Video Yaşam Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video
28.09.2025 | 14:19

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 12.59’da Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı.

