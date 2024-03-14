Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı | Video 14.03.2024 | 13:13 Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması çalışmaları çerçevesinde A.Y, M. P, Y. A, M. Ş, H.H. G, M. A ve F. Ş isimli şüphelilere yönelik Kütahya ve Afyonkarahisar'da toplamda 7 adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam, 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet fişek, 2 adet tabanca parçası ele geçirildi.Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.