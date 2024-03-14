Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı | Video
Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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