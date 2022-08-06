Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını | Video

Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, yağmur sonrası Kütahya-Eskişehir karayolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı sular altında kaldı. Esnaflar, yağmur sularının ürünlerine zarar vermemesi için yoğun çaba sarf etti. Esnaflar, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye ederken, yetkililere tepki gösterdiler.Bu arada bazı esnaflar, iş yerlerindeki kağıt ambalajların yağmur sularından zarar gördüğünü iddia ettiler.