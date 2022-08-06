Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını | Video

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Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Bu arada bazı esnaflar, iş yerlerindeki kağıt ambalajların yağmur sularından zarar gördüğünü iddia ettiler.