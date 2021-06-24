Video Yaşam Kuyumcu komşusunun sattığı altına "sahte" dedi, mahalle savaş alanına döndü | Video

Kuyumcu komşusunun sattığı altına "sahte" dedi, mahalle savaş alanına döndü | Video

Kuyumcu komşusunun sattığı altına
24.06.2021 | 09:17

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kuyumcu arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile iki grup sokak ortasında birbirine girdi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giden bir vatandaş, aynı bölgede bulunan bir kuyumcudan aldığı reşat altını bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcunun bozdurmak istediği altının altın kaplama olduğunu söylemesi üzerine vatandaş, altını aldığı kuyumcuya giderek durumu anlattı. Altını satan kuyumcu vatandaş ile birlikte, altının altın kaplama olduğunu söyleyen kuyumcunun iş yerine gitti. Kuyumcular arasında altın sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuyumcuların yakınlarının da gelmesi ile iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

SOKAK ORTASINDAKİ KUYUMCULARIN KAVGASI VATANDAŞ KAMERASINDA
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yaşanan olayın uygulanan fiyat politikaları sebebi ile çıktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kavganın iki kuyumcu arasındaki tartışma sebebi ile çıktığını söyledi.

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