Lakabı King Scorpion! Ellerindeki akrep ve taç dövmesinden yakalandı | Video

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ellerinde “Akrep” ile “Taç Dövmesi” bulunan ve “King Scorpion” lakabını kullanan bir uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Barış Mahallesi'nde "King Scorpion" lakabını kullanan ve ellerinde "Akrep" ile "Taç Dövmesi" bulunan bir kişinin sentetik uyuşturucu Bonzai satışı yaptığını tespit etti. Kimliği ellerindeki dövmelerden saptanan M.Y.'nin (29) uyuşturucu madde satışları sırasında "Medine'de Buluşalım" cümlesini şifre olarak kullandığı ve uyuşturucu maddeleri Beylikdüzü Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki bir adrese sakladığı tespit edildi.

Adrese yapılan operasyonda "Pitbull" cinsi bir köpek ve ruhsatsız tabanca ile Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'ne mukavemet gösterme teşebbüsünde bulunan M.Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 159,5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu haplar, iki hassas terazi, ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve sekiz mermi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda; M.Y.'nin cezaevinden "Pandemi" izni ile çıktığı ve "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Yapmak" suçundan ötürü arandığı tespit edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.