Video Yaşam Lastiği patlayan midibüs refüje çıktı: 1 yaralı | Video
Lastiği patlayan midibüs refüje çıktı: 1 yaralı | Video

Lastiği patlayan midibüs refüje çıktı: 1 yaralı | Video

26.12.2023 | 14:15

Samsun'da lastiği patlayan özel halk otobüsünün refüje çıktığı kazada 1 yolcu yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Samsun'a yolcu taşıyan Salim Akçay idaresindeki özel halk otobüsü ön sol lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp refüje girdi. Kazada midibüste bulunan yolculardan Nejla Çakır (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Midibüste 27 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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