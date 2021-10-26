Lastikçide çırağa hortumlu dayak kamerada

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ŞANLIURFA'da çalıştığı oto lastikçide çırağın, ustası tarafından hortumla dövüldüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve dayak yiyen çırağın, Usta vurma dediği görüntüler tepki çekti.
Olay, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki oto lastikçide meydana geldi. İddiaya göre oto lastikçide çalışan 17 yaşındaki çırak, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Bu duruma kızan ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine usta, kompresör hava hortumunu alarak çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen çırak daha sonra iş yerinden ayrıldı. Yaşanan dayak anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve dayak yiyen çocuğun Usta vurma dediği görüntüler tepkiye neden oldu.