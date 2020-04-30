LGS ne zaman? 2020 LGS tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklaması | Video

LGS tarihi ne zaman sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Corona virüsü yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirlerle ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü için en büyük risk teşkil eden yerlerden birisi de okullardı ve virüs Türkiye'ye girdiği ilk günlerde okullar tatil edildi. Eğitim alanın alınan önlemler sadece okul tatili ile sınırlı değil, sınav tarihleri de coronavirüsten etkileniyor. Bu nedenle de LGS ne zaman ve LGS ertelendi mi sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, corona virüsü nedeniyle 2020 LGS ertelendi mi, iptal mi? Uzmanlar, LGS sınav tarihi ve ertelenme ihtimalini aHaber ekranlarında değerlendirdi.

Corona virüsü salgını nedneiyle ilk ve orta öğretim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. İlk olarak 39 Nisan olarak belirlenen bu tarihin değişmesi sonrası öğrenciler YKS ve LGS sınavları ertelendi mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili kesin kararın bakanlar kurulu Lise için hayal kuran ortaokul son sınıf öğrencileri ve veliler de LGS sınav tarihini merak ediyor. Peki, LGS sınav tarihi ertelendi mi? İşte, 2020 LGS tarihi ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar sonrası uzmanların değerlendirmesi...