Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:35
07:20
09:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
00:32
07:16
01:43
04:18
Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
02:06
00:37
Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24
00:38
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 13.10.2022 | 09:09
01:05
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
02:16
Ataşehir’de kamyonet şoförü dükkana daldı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
02:11
Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga! Sandalyeler havada uçuştu | Video 13.10.2022 | 01:29
02:12
Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video 13.10.2022 | 01:29
04:58
Bulunan geyiğin "Mete" olduğu anlaşıldı | Video 13.10.2022 | 00:42
02:25
01:06
İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu | Video 12.10.2022 | 21:35
02:27
Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu | Video 12.10.2022 | 21:14
01:09
İzmir’de kreş yakınında silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:07
08:09
Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı | Video 12.10.2022 | 20:27
Esenyurt’ta lüks otomobil hırsızları, çaldıkları bir aracı kullanarak tek gecede 9 farklı arabanın hayalet gösterge panelini ve ses sistemlerini söktü. Sadece birkaç dakika içerisinde araçların camını kırarak ekranları çalan şüpheliler, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hırsızlar tarafından aracının gösterge paneli çalınan Turgay Akçelik, "Gece vakti saat 02.15 sıralarında hayalet göstergesini ve paneli sökmüşler. Ben karakola gittiğimde konuşulanlara şahit oldum. Birkaç araç daha bu şekilde hırsızlığa uğramış. Hırsızlar da yaklaşık 4 kişi. Kapının kenarını tornavida ile zorlayınca kapıyı açamıyorlar ve camı kırıyorlar. Gerçekten üzülüyorum. Şu anda 60-70 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor. Aracımızı sanayiye getirdik. Emniyet güçleri sağ olsun. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ben de bu konuda mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.
Konu ile ilgili konuşan sanayi esnafı Mustafa Eraslan ise "Hırsızlar, lüks marka araçlara giriyorlar. Bugün aracını bu sebepten sanayiye getiren ben denk gelmedim ama arkadaşım denk geldi. Her hafta aşağı yukarı duyuyorum. Özellikle bu araçlardan çalmalarının sebebi talep yüksek ve ikinci el olarak satıyorlar. Piyasada ikinci el olarak, test arabalarından söküldüğünü söyleyerek satıyorlar ve genellikle elden satmaya çalışıyorlar. Bugün yetkili bayisine gidip yaptırmak isteseniz 200 bin TL civarında maliyetiniz oluyor" dedi.