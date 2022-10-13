Video Yaşam Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video

Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video

13.10.2022 | 10:20

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Esenyurt’ta lüks otomobil hırsızları, çaldıkları bir aracı kullanarak tek gecede 9 farklı arabanın hayalet gösterge panelini ve ses sistemlerini söktü. Sadece birkaç dakika içerisinde araçların camını kırarak ekranları çalan şüpheliler, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, önceki gece saat 02.15 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirsiz şahıslar, gece vaktinde çaldıkları bir araçla sokağa gelerek hedef aldıkları lüks otomobilin yanına yaklaştı. Aracın kapısını tornavida ile zorlamaya çalışan şüpheliler, açamayınca arabanın sol ön camını kırarak otomobilin içine girdi. Yaklaşık iki dakika içerisinde araçtaki gösterge panelini söken hırsızlar, çıkardıkları malzemeleri geldikleri arabaya koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık sonrası otomobilinin durumunu gören Turgay Akçelik, büyük bir şok yaşarken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Zanlıların aynı gece 9 farklı araçtan benzer hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlar tarafından aracının gösterge paneli çalınan Turgay Akçelik, "Gece vakti saat 02.15 sıralarında hayalet göstergesini ve paneli sökmüşler. Ben karakola gittiğimde konuşulanlara şahit oldum. Birkaç araç daha bu şekilde hırsızlığa uğramış. Hırsızlar da yaklaşık 4 kişi. Kapının kenarını tornavida ile zorlayınca kapıyı açamıyorlar ve camı kırıyorlar. Gerçekten üzülüyorum. Şu anda 60-70 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor. Aracımızı sanayiye getirdik. Emniyet güçleri sağ olsun. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ben de bu konuda mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.

Konu ile ilgili konuşan sanayi esnafı Mustafa Eraslan ise "Hırsızlar, lüks marka araçlara giriyorlar. Bugün aracını bu sebepten sanayiye getiren ben denk gelmedim ama arkadaşım denk geldi. Her hafta aşağı yukarı duyuyorum. Özellikle bu araçlardan çalmalarının sebebi talep yüksek ve ikinci el olarak satıyorlar. Piyasada ikinci el olarak, test arabalarından söküldüğünü söyleyerek satıyorlar ve genellikle elden satmaya çalışıyorlar. Bugün yetkili bayisine gidip yaptırmak isteseniz 200 bin TL civarında maliyetiniz oluyor" dedi.

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