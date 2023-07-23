Mağazada genç kızı döven saldırgan yakalandı | Video
Mersin'de bir giyim mağasında A.Y. (19) isimli genç kız, S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla darbedildi. S.G., gözaltına alınırken, saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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