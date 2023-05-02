Mahsur kaldığı bölgede meslektaşları tarafından 5 buçuk saat sonra kurtarıldı | Video
İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, haber yapmak için gittiği Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü yaylası çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ile yağan karı haberleştirmek isterken saplandığı çamurda 5.5 saat sonra meslektaşları tarafından kurtarıldı.
"ÖMRÜMÜN GERİ KALAN KISMINDA BU 5.5 SAATİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"
Yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra 22.30 gibi telefonun çektiği alana geldiğini ifade eden Akyüz, "Hemen meslektaşım can dostum olan Ali İhsan Öztürk'ü aradım çünkü bölgeyi çok iyi biliyordu. Diğer arkadaşımız Murat Doğan'ı da yanına alarak yola çıktı. Telefon çektikten sonra mesajlar ve telefonlar üst üste gelemeye başladı. Çocuklarım ağlıyor, ağabeyim durumumu soruyor, diğer meslektaşlarım hazırlanıp yola çıkacaklarını söylüyorlar. Trabzon, Bursa, Batman'dan kuzenlerim arıyor. Aldığım bu kararın tehlikeli olmasına rağmen doğru bir karar olduğunu gelen telefonlar kanıtlıyor. Çünkü ben kendimi biliyorum ama yakınlarım bilmiyor. Onlar sabaha kadar ne yapacaktılar. Ömrümün geri kalan kısmında bu 5.5 saati hiç unutmayacağım. Bana sorsanız yine gider misin, tabiki giderim. Bu bizim işimiz. 23 yıllık meslek hayatımda birçok kez mahsur kaldım, mahsur kaldım ama hem telefonların ektiği yerde hemde yerleşim yerlerine yakın bir yerde. Ama burası bu zamanda kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Tabiki bu yaşadıklarımdan bir ders çıkaramam gerek. Gözü karalığı bırakıp temkinli davranmak gerek. Saat 23.05 gibi meslektaşlarım yanıma gelerek halat yardımı ile mahsur kaldım yerden kurtarıldım ve 45 dakikalık yolculuğun ardından ve ulaştım" diye konuştu.
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