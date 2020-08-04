Malatya Pütürge'deki 5.2'lik deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı | Video

Malatya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı Elazığ’da güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi.