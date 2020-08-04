Malatya Pütürge'deki 5.2'lik deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Malatya Pütürge'deki 5.2'lik deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı | Video 04.08.2020 | 13:12
04:08
Menderes'te yangının çıktığı an İHA'larca böyle görüntülendi | Video 04.08.2020 | 16:34
02:38
01:26
08:11
01:13
00:19
Malatya'da hastanedeki 5,2'lik deprem anı paniği kamerada | Video 04.08.2020 | 13:35
01:47
02:26
01:51
Ardahan'da sele kapılan dananın sürüklenme anı kameralara yansıdı | Video 04.08.2020 | 12:31
03:01
01:31
04:45
02:48
Son Dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını | Video 04.08.2020 | 11:15
01:00
04:35
01:54
00:43
02:00
03:56
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de silahlı dehşet: 4 yaralı | Video 04.08.2020 | 08:17
Malatya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı Elazığ’da güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi.