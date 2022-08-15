Video Yaşam Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video
Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video

Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video

15.08.2022 | 16:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 01:15
Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 15.08.2022 | 16:43
Ankara’da şiddetli yağış başladı | Video 17:47
Ankara’da şiddetli yağış başladı | Video 15.08.2022 | 16:41
Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 01:36
Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 15.08.2022 | 15:54
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada | Video 00:13
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada | Video 15.08.2022 | 15:08
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 15:06
Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi | Video 02:00
Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi | Video 15.08.2022 | 15:10
Marmara’da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı’ndan önemli açıklamalar | Video 03:29
Marmara'da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video 15.08.2022 | 15:16
İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:08
İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.08.2022 | 14:59
Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 01:01
Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 15.08.2022 | 14:53
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 01:49
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:53
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 06:06
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 15.08.2022 | 14:48
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 00:16
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 15.08.2022 | 14:48
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 00:59
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 15.08.2022 | 14:48
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 14:45
Van’da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 01:04
Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 15.08.2022 | 14:38
Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yaptılar: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 01:11
Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:30
Gaziosmanpaşa’da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video 02:02
Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video 15.08.2022 | 13:21
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 04:28
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 15.08.2022 | 13:22
Kağıthane’de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 01:08
Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 15.08.2022 | 13:22
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 03:57
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 15.08.2022 | 12:15

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli şahsa ait 4 adrese yapılan operasyonda bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, iki şüpheli şahsa ait 4 ayrı adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bin 100 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA