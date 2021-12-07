Video Yaşam Malatya’da sanayi sitesinde korkutan yangın | Video
Malatya’da sanayi sitesinde korkutan yangın | Video

Malatya’da sanayi sitesinde korkutan yangın | Video

07.12.2021 | 08:34

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Malatya’da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dekor sokakta bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki işyerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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