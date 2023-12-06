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Maltepe’de faul kararı bekleyen futbolcular ve hakem arasında gerginlik | Video

Maltepe’de faul kararı bekleyen futbolcular ve hakem arasında gerginlik | Video

06.12.2023 | 13:31

Bölgesel Amatör Lig'de İstanbul Anadolu FK ile Maltepespor arasında oynanan müsabakada hakem Sevcan Özkar'ın verdiği gol kararının yanlış olduğunu düşünen ve önceki pozisyonda yaşanan müdahaleden faul kararı bekleyen Maltepesporlu futbolcular ve teknik ekibi, itirazlarda bulundu. Saha içerisinde taraflar arasında yaşanan gerginlik çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle sonlandı.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup 10. haftasında İstanbul Anadolu Futbol Yatırımları ile Maltepespor, Gülsuyu Sahası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda attığı golle 1-0 kazandı. Müsabakanın ardından atılan golde yanlış karar verdiği iddiasıyla Maltepesporlu futbolcular ve teknik ekibi, maçın hakemi Sevcan Özkar'a tepki gösterdi.

İddiaya göre Maltepesporlu kalecinin yerde kaldığı ve hemen ardından topun ağlarla buluştuğu pozisyonda Maltepesporlu futbolcular faul kararı beklerken hakem gol kararı verdi. Faul kararı bekleyen Maltepesporlu futbolcular ve teknik ekip, kararı veren maçın hakemi Sevcan Özkar'ın yanına giderek itiraz etti. Uzun süren tartışmaların gerginliğe dönüşmesi nedeniyle çevik kuvvet polisleri gerginliği sonlandırmak için sahaya inip önlem aldı. Gerginlik esnasında hakem Sevcan Özkar'ın, Maltepespor teknik ekibinden bir kişiye de kırmızı kart çıkardığı görüldü.

Sahada yaşanan gerginlik, çevik kuvvet polislerinin ve diğer futbolcuların müdahalesiyle sonlandı. Hakem ekibi, çevik kuvvet polisi eşliğinde sahadan ayrıldı.

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