Video Yaşam Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada | Video

Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada | Video

Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada | Video
27.12.2020 | 15:33

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Maltepe'de seyir halindeki motosikletli kuryeye, caddeden sola dönüş yaptığı sırada bir otomobil çarptı. Feci kazada, motosikletten savrularak düşen sürücü yaralanırken; motosiklet otomobilin altında metrelerce sürüklendi. Çarpma anı kameraya yansıdı.

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Olay geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosikletli kurye sinyal vererek sola dönüş yaptı. Bu sırada şeridinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önüne çıkan motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Motosiklet ise arabanın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede seyir halinde olan motosiklete sola döndükten sonra bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosikletin metrelerce sürüklenmesi kameralara saniye saniye yansıyor.

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