Maltepe'de karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı | Video 08.04.2024 | 08:40 Maltepe'de karşı istikametlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.00 sularında Küçükyalı sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Kadıköy istikametinde seyretmekte olan otomobil ile Pendik istikametinde seyretmekte olan otomobil çarpıştı. Kaza neticesinde Pendik istikametinde ilerleyen otomobildeki 3 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sonucu araçlarda ağır hasar meydana gelirken kaza nedeniyle sahil yolunun Pendik istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.