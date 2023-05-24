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Maltepe'de otomobil işçilerin arasına daldı, 4 işçi hayatını kaybetti | Video

Maltepe'de otomobil işçilerin arasına daldı, 4 işçi hayatını kaybetti | Video

24.05.2023 | 08:44

Maltepe'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 00.30 sularında E-5 Kara Yolu Küçükyalı mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NB 1182 plakalı otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede işçilerden Sinan Demirok, Mehmet Alptekin, Hamdi Alptekin ve Barış Ten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan işçilerden biri hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan aracın sürücüsü Atilla Mert Çukacı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle E-5 Kara Yolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırırken olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazaya neden olan aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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