Maltepe'de otomobil işçilerin arasına daldı, 4 işçi hayatını kaybetti | Video
Maltepe'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle E-5 Kara Yolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırırken olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazaya neden olan aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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