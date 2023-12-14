Maltepe’de otoparkta iğrenç olay! Dışkılarını arabalara sürdüler | Video
Maltepe’de bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, araçların üzerine çıktı. Çocuklar otoparka tuvaletlerini yapıp dışkılarını araçlara sürdü. Günlerce durumu araştıran site sakinlerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle gerçek ortaya çıktı. Yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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