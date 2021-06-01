Video Yaşam Manisa’da sel felaketi: Sel suları otomobili böyle sürükledi | Video

Manisa’da sel felaketi: Sel suları otomobili böyle sürükledi | Video

Manisa’da sel felaketi: Sel suları otomobili böyle sürükledi | Video
01.06.2021 | 08:25

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’de dağdan gelen yağmur sularının taşması sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası savaş alanına dönen mahalle havadan görüntülendi.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi 1 yılda dördüncü sel felaketini yaşadı. 23 Haziran 2020 tarihinde yaşanan büyük sel felaketi sonrası zaman zaman yağan yağmurlarla su baskınları yaşanan mahallede bugün yine ortalık savaş alanına döndü. Sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri de mahallede hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. 6 evin hasar gördüğü ve bir otomobilin de sel sularına kapıldığı afet sonrası mahallenin dört bir yanında yürütülen çalışmalar ise havadan görüntülendi.
Dağdan gelen sel sularına acil çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar yetkililere seslendi. 20 dakikalık yağmur sonrası mahallenin sular altında kaldığını belirten Ali İhsan Kontej, "Bardaktan dökülür şekilde 20 dakika kadar yağmur yağdı sonra kesildi. Arkasından bir daha yağdı sonra da afet oldu. Sel suları yola sığmadı. Allah'a şükür bir can kaybı yok" dedi.

Mahallede yaşanan dördüncü sel felaketi olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Ethem İşler, "Bu başımıza gelen dördüncü sel felaketi. Defalarca yetkililere söyledim, Orman İşletme bizim su yolumuzu bozdu. Su akışını etkisiz hale getirince benim mahallemi su basmaya başladı. Orman İşletme bu yolu düzeltmedikten sonra bu mahallemde her yağmur yağışından sonra sel baskını yaşanacak. Bunu defalarca söylüyorum ama kimsenin anladığı dinlediği yok. İnşallah bu işler birinin başına bir şey gelmeden çözülür" diye konuştu.

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