Manzara keyfi kazayla son buldu: Otomobil 150 metreden denize uçtu | Video 11.07.2023 | 10:58 Tekirdağ'da denize karşı manzara keyfi yapmak isteyen vatandaş, aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobili 150 metreden aşağı yuvarlandı. Arama kurtarma ekipleri saatler süren çalışmada drone ve arama kurtarma tekneleri ile canlı izine ulaşmaya çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe bağlı Kumbağ Mahallesi'nde denizde bir otomobilin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye, Deniz Polisi, jandarma, 112 Acil Sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri aracın içerisinde ve denizde kimsenin olup olmadığını tespit edebilmek için drone ve arama kurtarma tekneleri ile deniz yüzeyinde arama tarama çalışması yaptı. Gerçekler Sürücüye Ulaşınca Ortaya Çıktı Ekipler yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde ve aracın içinde kimseye rastlayamayınca, aracın plakasından sahibinin bilgilerine ulaştı. Aracın sürücüsünün yaşadığı tespit edilince, olayın iç yüzü sürücünün ifadeleri ile ortaya çıktı.

EL FRENİ TUTMAYAN ARAÇ DENİZE UÇTU

Sürücünün yaşadığını öğrenen ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için 39 NF 100 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Erek'i olay yerine getirerek ifadesine başvurdu. Erek, manzarayı izlemek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobil denize uçtuğunu ve olayın ardından kimseye haber vermeden evine gittiğini belirtti.

Ekipler olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma başlattı.