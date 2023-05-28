Video Yaşam Mardin'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Mardin'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Mardin'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

28.05.2023 | 14:11

MARDİN'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş (45), A.A. (22), M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Mardin'deki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Fikret Aktaş, 25 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.

Kavga anının da cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişi yerde yaralı halde yatarken, elinde uzun namlulu silah olan bir kişi havaya ve kalabalığın olduğu yöne doğru ateş açıyor. Görüntüyü çeken kişi, silahla ateş eden kişiye 'Sıkma' dedikten sonra çevredekilere 'ambulansı arayın' dediği duyuluyor. Ateş eden kişinin elinden daha sonra silah alınırken, çevredekiler de yerde yatan yaralılara müdahale ediyor.

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