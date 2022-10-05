Video Yaşam Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video
Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video

Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video

05.10.2022 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video 03:29
Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video 05.10.2022 | 12:54
Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 01:02
Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 05.10.2022 | 13:03
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 00:32
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 05.10.2022 | 12:33
Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti | Video 00:30
Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti | Video 05.10.2022 | 12:32
Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video 01:21
Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video 05.10.2022 | 11:59
Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video 00:39
Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video 05.10.2022 | 12:06
Edirne’de TIR’da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 03:05
Edirne'de TIR'da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 11:58
Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video 02:08
Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video 05.10.2022 | 12:06
Kamyonla tehlikeli hareketler pahalıya patladı | Video 00:11
Kamyonla tehlikeli hareketler pahalıya patladı | Video 05.10.2022 | 12:00
Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı | Video 00:58
Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı | Video 05.10.2022 | 11:58
Sarıyer’de İETT kazası! Kafa kafaya çarpıştılar | Video 04:20
Sarıyer'de İETT kazası! Kafa kafaya çarpıştılar | Video 05.10.2022 | 11:38
Kırşehir’de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video 03:41
Kırşehir'de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video 05.10.2022 | 11:09
Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 01:00
Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 10:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 12:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 05.10.2022 | 10:58
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 01:26
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 05.10.2022 | 10:48
Beyoğlu’nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 03:41
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 05.10.2022 | 10:08
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 01:29
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 10:20
Edirne’de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 02:34
Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 10:20
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 01:19
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 05.10.2022 | 09:52
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 00:25
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 05.10.2022 | 09:45

Mardin’in Mazıdağı ilçesine giden kargoları toz toprak içinde dağıtan kargo şirketlerine, vatandaşlar tarafından tepki yağdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İddialara göre, Mazıdağı ilçesinde kargo firmaları vatandaşın kargosunu toprak alanda yere atıyor ve telefonla kargo sahipleri aranarak, 'Mazıdağı Cumhuriyet Meydanı'ndayız, kargonuz gelmiştir. Gelip kargonuzu teslim almazsanız kargonuz geri götürülecektir' diyor. Kargoları adrese teslim yapması gerekirken belirli bir noktada tuttuğu ileri sürülen kargo şirketlerine Mazıdağı halkı tarafından tepki gösterildi.

"GETİRDİKLERİ KARGOLARI TOZ TOPRAK İÇİNE ATIYORLAR"
Duruma tepki gösteren Mahsum Öztemel, "İnsanları meydana çağırıp kargolarını gelip almalarını bekliyorlar. Her biri bir yerde. İnsanlar bu alışverişi yaptıkları zaman kendi evlerine gelecek diye alıyorlar. Bu yüzden onların gelmesini beklerken kimse gelmiyor, getirmiyor. Sadece meydanda topluyorlar ve insanlar gidip meydandan kargolarını alıyorlar. Ben bu konuda kaç sefer bütün şirketlerle görüştüm, elemanlarıyla da tartıştım diyebilirim. Onların bize söyledikleri 'biz bu şekilde çalışıyoruz, şikayetlerinizi merkeze iletin.' İnsanlar da bu konuda kabullenmiş, ilginç olan da insanlar gidip meydandan kargolarını alıyorlar ve hiçbir şekilde şikayet etmiyor. Hiç kimseden bir talepleri olmuyor. İnsanlar artık bu konuda biraz duyarlılık göstermesi lazım" dedi.
İnsanların hakkını araması gerektiğini söyleyen Öztemel, "O alışverişi yaptığı zaman istediği bir ürünün eve gelmesinin beklemesi lazım. O şekilde orda gidip meydanda malzemesini alması onların bir acziyetidir aslında. Hakkını aramaması bir acizliktir" dedi.

Öztemel şöyle devam etti: "Bizi arıyorlar, 'kargonuz meydanda gelip alabilirsiniz.' Ya da mesaj atıyorlar. Almadığımız zaman geri gidiyor ya da burada herhangi bir yere atıyorlar. Çoğu defa kayboldukları zaman da oluyor. Kaç sefer benim başıma gelmiş, kargo geri gidiyor. Arıyorum diyor '3 günü dolmuş geri götürüyoruz.' Haftada bir gün geliyor zaten. Sadece salı günleri genelde geliyor. O günde de kargoyu teslim almadığınız zaman süre doluyor diye bir sonraki haftaya bekleme olmuyor, direkt şirkete geri gidiyor. Hem satıcı mağdur oluyor hem alıcı mağdur oluyor."

"KARGOLARI YERE ATIYORLAR, ÇÖP GİBİ"
İlçede kargoların adrese teslim edilmediğini dile getiren Mehmet Ali Ateş de, "Mardin'den buraya kadar getiriyorlar ama evimize getirmiyorlar ve paramızı alıyorlar. Hizmet vermiyorlar. Bize iki defa kargo geldi, ikisinde de mesaj olarak geldi. Biz normalde Afyonkarahisar'da oturuyorduk, Afyonkarahisar'da kapımın önüne kadar geliyordu. Mazıdağı'nda gelmiyor. Ondan çok şikayetçiyiz. Kapımızın önüne gelmemesi önemli değil, bir de kargoları yere atıyorlar çöp gibi. Gerçekten de kötü bir durum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA