Mardin'de otomobil kafeye girdi: 4 yaralı! Korku dolu dakikalar kamerada | Video

Mardin'de kontrolden çıkan otomobil kafeye girdi. Talihsiz kazada 4 kişi yaralandı.

Mardin merkez Artuklu İlçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi´nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile kafede oturan 2 müşteri hafif yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri gerçekleştirildi.

Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteriler masalarda her şeyden habersiz bir şekilde beklerken aniden seyir halinde olan bir otomobil bodrum katta olan kafenin camından içeri girdiği görülüyor.

Otomobilin camdan içeriye girmesiyle birlikte kafenin asma tavanı çöktüğü ve enkaz altında kalan müşteri ve işyeri çalışanlarının kendilerini can havliyle dışarı attığı anlar kameraya yansıdı.