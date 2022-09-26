Marmaris Emniyetinden düzensiz göçmenlere operasyon: 85 kişi yakalandı | Video

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda yasadışı konaklamalara müsaade eden otel sahiplerine idari para cezası kesilirken, minibüsler ile kaçmak üzere olan 85 düzensiz göçmen de gözaltına alındı.
Yapılan denetimlerde toplamda 85 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Merkezi'ne sevk edilerek işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Düzensiz göçmenleri yasadışı yollar ile yurt dışına çıkarmak için transfer edeceği şüphesi ile gözaltına alınan minibüs sürücüsü İ.Y.A (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Yapılan otel denetimlerinde kimlik bildirimi yapmayan ve konaklama belgesi olmadan konaklatan işletmelere de idari para cezası kesildi, işletmecileri soruşturmada gözaltına alındı.