Video Yaşam Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video

Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video

Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video
02.08.2021 | 13:02

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.

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Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı. Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.

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