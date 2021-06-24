Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza! | Video
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İstanbul Sancaktepe’de yasa dışı kumar oynanan bir kıraathanede maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ve yasa dışı kumar oynayan dört kişiye 13 bin 876 lira ceza kesildi. Adres mühürlendi.