Video Yaşam Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video

28.10.2022 | 00:23

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Meksika Körfezi'nde düşen helikopterdeki bir kişi hayatını kaybetti, yaralı halde kurtarılan 2 kişi ise sağlık merkezine sevk edildi.

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