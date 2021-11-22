Video Yaşam Mersin'de Müslüme Bebek olayında son dakika! Sorguları sürüyor
Mersin'de Müslüme Bebek olayında son dakika! Sorguları sürüyor

Mersin'de Müslüme Bebek olayında son dakika! Sorguları sürüyor

22.11.2021 | 09:05

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda üç gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertleri ve yakınlarını sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

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