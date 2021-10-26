Mersin’de muz kolileri içinde 60 kilo kokain yakalandı

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Liberya bandıralı Güney Amerika ülkelerinden yasal yükü muz meyvesi olan konteynerler içerisinde Mersin limanına yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.

Mersin polisinin yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı çalışmalar neticesinde, Mersin Limanaü'na gelen yasal yükü muz olan gemide konteynerler riskli olarak değerlendirildi.

Bahse konu gemi limana girmeden de önlem alan ekipler, geminin limana gelmesi üzerine yapılan operasyonda, riskli konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasından geçirildi. Yapılan taramada muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Arama hangarına alınan ve dedektör köpeğininde katıldığı aramada, konteyner içerisinde muz kolilerinin arasına gizlenmiş vaziyette 52 paket halinde 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokain ile alakalı yasal yük ve alıcı firma yetkilisi olan B.Ş. 'Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı.

B.Ş. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.