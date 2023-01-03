Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
00:38
03:00
00:53
Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video 02.01.2023 | 16:31
00:42
Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video 02.01.2023 | 16:09
01:10
01:33
02:51
00:10
Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video 02.01.2023 | 15:16
00:36
Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video 02.01.2023 | 15:19
00:38
Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı 02.01.2023 | 15:17
03:39
00:36
İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 02.01.2023 | 15:01
00:42
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video 02.01.2023 | 14:42
01:03
09:07
00:21
“Polis” süsü vererek dolandırdı! Gaspçı sahte polis böyle yakalandı | Video 02.01.2023 | 11:25
03:28
03:40
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nda mest eden kar manzarası | Video 02.01.2023 | 10:21
10:40
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Ocak 2023 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 02.01.2023 | 10:28
Mersin'de organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.