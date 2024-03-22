Mersin'de sahte alkol tesisi ortaya çıkarıldı: 20 ton etil alkol ele geçirildi | Video
Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, sahte alkol üretim tesisi ortaya çıkarılırken, 20 ton etil alkol ele geçirildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, 20 ton etil alkol, 4 üretim makinası ile 11 saklama tankı ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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