Mersin'de sahte alkol tesisi ortaya çıkarıldı: 20 ton etil alkol ele geçirildi | Video 22.03.2024 | 10:27 Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, sahte alkol üretim tesisi ortaya çıkarılırken, 20 ton etil alkol ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde 2 şüphelinin işyerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin etmek suretiyle etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, 20 ton etil alkol, 4 üretim makinası ile 11 saklama tankı ele geçirdi.Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.