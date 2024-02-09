Video Yaşam Mersin’de şantajcı çete çökertildi: 4 tutuklama, 4 ev hapsi | Video
Mersin’de şantajcı çete çökertildi: 4 tutuklama, 4 ev hapsi | Video

Mersin’de şantajcı çete çökertildi: 4 tutuklama, 4 ev hapsi | Video

09.02.2024 | 08:55

Mersin polisi yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp, ağlarına düşürdükleri iş adamlarının videolarını çekerek şantaj yaptıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı, 4’üne de ev hapsi verildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Organize Suç Örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik fiziki ve teknik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekânlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyen şahısların gizlice çekilmiş fotoğraflarını yaymak sureti ile tehdit ve şantaj yaptığını belirledi. Şüphelilerin yüksek miktarlarda para istediği hatta ev, araba, arsa gibi mal varlıklarına el koymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis bu suçları organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması için aralarında özel harekat timlerinin olduğu 110 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Zorla çalıştırıldığı iddia edilen ve polis tarafından ifadesi alınan 18 kadının ise deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.
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