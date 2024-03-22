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Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon | Video

Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon | Video

22.03.2024 | 06:04

Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya platformu üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin 15'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.
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