Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Video
İzmir'in Bornova ilçesinde metro istasyonunda iki grup arasında çıkan kavgada, 19 yaşlarındaki iki kuzen bıçaklanarak yaralandı. Kuzenlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğerinin tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan diğer gruptaki 2 şüpheli ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Bıçakla yaralanan kuzenlerden Emirhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Yıldız'ın amcasının çocuğu olduğu öğrenilen S.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheliler K.P. ve S.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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