Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video
Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.
Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü. Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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