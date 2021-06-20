Video Yaşam Meydanda iki grubun kavgaya tutuştuğu anlar kamerada | Video

Meydanda iki grubun kavgaya tutuştuğu anlar kamerada | Video

Meydanda iki grubun kavgaya tutuştuğu anlar kamerada | Video
20.06.2021 | 11:07

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Küçükçekmece Sefaköy meydanda iki grup arasında kavga çıktı. Birbirilerini yumruklayan şahısları polis ekipleri ayırırken, iki grubun kavgaya tutuştuğu o anlar kameraya böyle yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy meydanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar kalabalığın içinde birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı. Kavga sırasında vatandaşlar ve meydanda olan polis ekipleri tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda taraflar ayrılırken, kavgaya karışan bazılarının da koşarak olay yerinden kaçtıkları görüldü. Yaşanan kavga anları ve sonrası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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