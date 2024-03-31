Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video
Karabük'te şehir içi minibüsünde fenalaşan yolcu, vatandaşların yardımıyla şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.
Minibüs şoförü Fatih Akkaya, "Yolcu indirirken bir anda ses geldi. Arkaya baktığımda bir yolcu yere düşmüş ve adeta sara nöbeti geçiriyordu. Hemen hastaneye yöneldik. Hastaneye girip görevlilerden sedye istedim. Sonra sağlık ekipleri müdahale etti'' dedi.
İnsanlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Akkaya, "Yolcularda benimle aynı fikirdeydi. Biran önce hastaneye gitmemiz yönünde beni yönlendirdiler ve hep beraber minibüsle hastaneye gittik. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İnsanlık görevimizi yerine getirdik'' diye konuştu.
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