Minibüsün lastiğini kesti, sürücü şikayetçi oldu | Video 26.01.2023 | 14:25 Elazığ'da bir şüpheli, sokakta yürürken bıçağını çıkarıp bir minibüsün lastiğini kesti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken minibüsün şoförü suç duyurusunda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da Yenimahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, sokakta yürürken bir anda bıçağını çıkarıp yanından geçtiği minibüsün lastiğini kesip olay yerinden uzaklaştı.



Sabah servis için minibüsüne gelen Celal Doğan (31), sol arka lastiğinin kesilmiş olduğunu fark etti. Çevredeki bir güvenlik kamerasını inceleyen Doğan, lastiğinin bıçakla kesildiğini gördü.



Doğan, polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.