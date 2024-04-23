6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video
Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video

Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video

23.04.2024 | 11:25

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında Oltu 25 Mart İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde 23 Nisan programını öğrenci arkadaşlarına sahnelediler.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Oltu 25 Mart İlkokulu'nun bahçesinde yapılan program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 25 Mart 3/A sınıf öğrencilerinden Mert Can Karabulut yaptı. Okulun anasınıfı öğrencilerinden Gizem Ateş, Atatürk Çocuk Olmuş şiirini okudu. Okulun 1/A sınıfı öğrencilerinin Kâtibim gösterisi sundular. 1/A sınıfı öğrencilerinden Yakup Aksu Bizim Bayramımız şiirini okudu daha sonra Ana sınıfı halk oyunları gösterilerini sundular.

Programda daha sonra Oltu 25 Mart ilkokulu öğrencilerini hazırladıkları okul korosu şarkılar seslendirdiler. Okulun 3/B sınıfı öğrencilerinden Minel Şerife Koç Hayalimdeki Bayramlar şiiri okudu. 2/A sınıfı öğrencileri türk çocuğu gösterisi sundular. 3/A - 3/B sınıfı öğrencileri İzmir Marşı işaret dili ile okudular. 4/A sınıfı öğrencileri Atam Doğar Gözlerimde gösterisini sundular. 2/A sınıfı öğrencilerinden Irmak Ada Coşkun Hep Birlikte şiiri okudu.

3/A - 3/B sınıfları öğrencileri İşte Bu Bayrak Gösterisi sundular. 4/A Özlem Deniz Cengiz 23 Nisan şiirini okudu, 4/A sınıfı öğrencilerinin Erik Dalı Gösterisi ile bütün öğrenciler coşkuyla erik dalı oynadılar.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video 04:41
Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video 23.04.2024 | 11:25
Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video 03:10
Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video 23.04.2024 | 11:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Nisan 2024 Salı atv izle! | Video 05:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Nisan 2024 Salı atv izle! | Video 23.04.2024 | 10:54
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:24
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.04.2024 | 10:22
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 01:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 23.04.2024 | 09:35
Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 03:15
"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 23.04.2024 | 09:29
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 00:55
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 23.04.2024 | 09:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 03:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 23.04.2024 | 09:02
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 04:12
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 23.04.2024 | 08:16
Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 00:59
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.04.2024 | 08:16
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 03:37
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 22.04.2024 | 16:25
Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari hükümlü’nün yakalanma anı kamerada | Video 00:53
Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari hükümlü'nün yakalanma anı kamerada | Video 22.04.2024 | 16:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 08:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 22.04.2024 | 15:02
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 03:35
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 22.04.2024 | 15:02
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 00:56
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 22.04.2024 | 15:02
Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video 00:34
Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video 22.04.2024 | 14:16
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video 03:53
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video 22.04.2024 | 12:54
8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı’yı çıldırttı | Video 04:46
8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı'yı çıldırttı | Video 22.04.2024 | 13:44
İzmir’de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler | Video 00:41
İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler | Video 22.04.2024 | 12:57
Gaziosmanpaşa’daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 08:21
Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 22.04.2024 | 12:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA