Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 03.02.2024 | 09:26 Gaziantep’te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.