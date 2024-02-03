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Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

03.02.2024 | 09:26

Gaziantep’te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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