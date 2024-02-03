Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
Gaziantep’te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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