Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
ABD'de helikopter yola düştü | Video 11.08.2021 | 17:59
02:10
Kastamonu'da dehşete düşüren o anlar böyle görüntülendi | Video 11.08.2021 | 17:00
00:45
Sinop'ta beton santrali sele böyle kapıldı | Video 11.08.2021 | 16:42
02:14
01:18
00:48
01:37
Bartın'da köprü çöktü, vatandaş araçtaki hayvanlarıyla mahsur kaldı | Video 11.08.2021 | 16:04
01:36
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı | Video 11.08.2021 | 16:04
01:05
01:03
Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi | Video 11.08.2021 | 15:39
00:50
Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi | Video 11.08.2021 | 15:39
04:08
Manavgat’ta başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor | Video 11.08.2021 | 15:24
02:44
00:16
SON DAKİKA: Kastamonu'da selde dehşete düşüren görüntüler! 11.08.2021 | 15:20
00:10
Antalya'da Manavgat'ta orman yangını! Müdahale sürüyor | Video 11.08.2021 | 14:55
00:16
Kastamonu'da Bozkurt ilçesi sele teslim oldu | Video 11.08.2021 | 14:35
02:15
03:04
Alkollü şahıs acil servisi birbirine kattı | Video 11.08.2021 | 14:10
02:26
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti | Video 11.08.2021 | 13:35
Antalya'nın Alanya ilçesinde çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı Rus kadın turist, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Oba Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.H.A.(25), idaresindeki 07 AJN 803 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Galina Volkovaıa'ya (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yola savrularak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosikletin çarptığı Rus kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Rus turistin cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Sürücü M.H.A. gözaltına alındı.