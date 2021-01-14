Video Yaşam Motosikletin üzerinde unutulan telefonu çaldı! Hırsızlık anları böyle görüntülendi | Video

Motosikletin üzerinde unutulan telefonu çaldı! Hırsızlık anları böyle görüntülendi | Video

Motosikletin üzerinde unutulan telefonu çaldı! Hırsızlık anları böyle görüntülendi | Video
14.01.2021 | 09:11

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İstanbul Kağıthane’de, bir kurye elemanının motosikletinin üzerinde unuttuğu telefonu çalındı. Siparişlerini hazırlamak için cadde üzerinde bulunan markete giren ve bu esnada telefonunu motosikletinin üzerinde unutan kurye elemanı Bünyamin B., soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

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İstanbul Kağıthane'de, bir kurye elemanının motosikletinin üzerinde unuttuğu telefonu çalındı. Siparişlerini hazırlamak için cadde üzerinde bulunan markete giren ve bu esnada telefonunu motosikletinin üzerinde unutan kurye elemanı Bünyamin B., soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

Konu hakkında çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri, telefonu çaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, telefonu fark ederek duraksadığı ardından da çevreyi kontrol ederek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği o anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ne bağlı Talatpaşa Caddesi'nde 13 Ocak Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre bir firmada kurye elemanı olarak çalışan Bünyamin B., aldığı siparişleri hazırlamak için motosikletinden inerek sokak üzerinde bulunan bir markete doğru yola koyuldu. Bünyamin B. bir anlık dalgınlıkla telefonunu motosikletinin üzerinde unuttu. Bu esnada olay yerinden gerçekte olan bir hurdacı, Bünyamin B.'nin motosikletinin üzerinde unuttuğu telefonu fark etti.

ÖNCE ETRAFI KONTROL ETTİ SONRA ÇALDI

Telefonu fark eden hurdacı Regaip S. önce duraksayarak etrafı kolaçan etti. Şüpheli, kimsenin kendisini izlemediğinden emin olduktan sonra motosikletin üzerinde bulunan telefona doğru bir hamle yaptı. Telefonu çalan hurdacı, hızını artırarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

KOVALAMACANIN KAZANANI POLİS OLDU

Bu esnada telefonunu motosikletin üzerinde unuttuğunu fark eden Bünyamin B., motosikletinin başına gelerek telefonunu aramaya başladı. Kısa bir süre sonra soyulduğunu anlayan talihsiz adam, durumu hemen polise bildirdi. Yaşanan olayın ardından şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Kağıthane Polisi, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kısa bir çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit eden polis, söz konusu hurdacıyı yakalamak için bölgede devriye gezmeye başladı. Olayın yaşandığı adese yakın bir bölgede belirlenen şüpheli ile polis ekipleri arasında bir kovalamaca yaşandı. Şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin üst aramasını gerçekleştiren Kağıthane Polisi, ele geçirilen telefonun kurye elemanı Bünyamin B.'ye ait olduğunu doğrulayınca hurdacı Regaip S.'yi gözaltına aldı. Bünyamin B.'nin, Regaip S. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. GBT sorgulaması yapılan şüphelinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığı ifade edilirken, emniyetteki işlemlerinin de devam ettiği belirtildi.

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