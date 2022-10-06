Müge Anlı'da araştırılan Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.." | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! Müge Anlı'ya katılan acılı baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki kızının şüpheli ölümünü anlattı. Kısa sürede bulunan Sare Asya'nın annesinin yanında olduğu ortaya çıkarken minik Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili sayısız ihbar geldi. Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'le ilgili gelen itiraf tüyler ürpertti..