Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında son dakika! Vahşi cinayette flaş gelişme...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki anne ve babası katledilen Dr. Osman Büyükşen olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen olayında çifte cinayetin işlendiği gece neler yaşandı? Necla - Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran 2021 canlı yayınında; Dr. Osman Büyükşen olayında son durum...