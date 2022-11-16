Müge Anlı’da ilginç olay! "Çok dersim var, biteremem, evleneceğim" deyip evden kaçtı... Şahinde ve Burhan aşkına ağabey engeli!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı’da dün ilginç bir olay yaşandı. Programa sevgilisi ve ailesiyle birlikte konuk olan Şahide isimli genç kız, okulda çok dersi olması sebebiyle hamburgercide çalışan sevgilisi Burhan'a kaçtığını söyledi. Sunucu Müge Anlı ve programdaki uzmanların ikna çabalarına karşın Şahide'nin "Okul dışında gezemiyordum, dışarı gidip gezmiyordum" yanıtını vermesi dikkat çekti. Bugünkü yayında ise Burhan'ın ağabeyi, kardeşinin küçük olduğunu, henüz askere bile gitmediğini o yüzden de bu ilişkiye müsaade etmediğini söyledi. İşte yaşananlar..