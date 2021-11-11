Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi! | Video
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Dört çocuk annesi 44 yaşındaki Nurgül Beyhan, 9 Aralık 2020 tarihinde kardeşiyle buluşmak üzere hazırlanırken İstanbul Bağcılar’daki evinde boğularak öldürüldü. Olay günü evinden çığlık sesleri duyan komşuları tarafından yatağında ölü bulunan Beyhan’ın acılı ailesi, aylardır aydınlatılamayan cinayetin faillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu.